تقديرات أمنية إسرائيلية: "حزب الله" يقف وراء تفجير مجدو

فيما تشير التقديرات الرسمية لأجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى أن "حزب الله" اللبناني هو من نفّذ هجوم مجدو، في آذار/ مارس الماضي؛ غالانت يعلن أن إسرائيل ضاعفت هجماتها في سورية خلال الربع الأول من العام الجاري.

تشير التقديرات الرسمية لأجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى أن "حزب الله" اللبناني يقف وراء التفجير الذي وقع في مفترق مجدو، شمالي البلاد، في 13 آذار/ مارس الماضي، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس.

وكان التفجير في مجدو قد أسفر عن إصابة الشاب شرف خمايسة (22 عامًا)، من بلدة سالم في منطقة وادي عارة، بجروح وصفت بالخطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج إثر إصابة تسببت بفقدانه البصر جزئيا.

وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإنه لا توجد علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والدولة اللبنانية، وبين التفجير في مجدو، وهو ما كان أشار إليه مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبر نتنياهو ومسؤولين في حكومته أن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لاستغلال ما يُعتقَد أنها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، أثر على معادلة الردع مع "حزب الله".

وفي إحاطة أمنية للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اعتبر وزير الأمن، يوآف غالانت، أننا في "نهاية عصر المواجهات المحدودة"، مشسرا إلى "حقبة أمنية جديدة فيها تهديد حقيقي (لإسرائيل) في جميع الساحات في نفس الوقت".

وأضاف غالانت أنه "لقد عملنا لسنوات على افتراض أنه يمكن عقد صراعات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في الاختفاء. اليوم، هناك ظاهرة ملحوظة لتوحيد الساحات".

واتهم إيران بأنها "القوة الدافعة" لذلك عبر توفير "الموارد والأيديولوجيا والمعرفة والتدريب لوكلائها". وقال إن "الاعتماد المتزايد لجميع الأنظمة على إيران، يجعلها تمد الحدود أمامنا وتتجرأ أكثر" على إسرائيل.

"الهجمات الإسرائيلية في سورية تضاعفت"

وذكر أن "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية العسكرية. في مواجهة هذا التهديد، يجب التصرف بإحدى طريقتين: عمل عسكري أو تهديد عسكري موثوق"، وتابع أن "إيران تشعر بثقة متزايدة بالنفس".

وأضاف أن إيران تعتبر أن "الغرب مرتدع ويفتقر إلى الأدوات الفعالة ضدها، بينما تنشغل إسرائيل بالتعامل مع وكالاء إيران، فإنها تزداد قوة اقتصاديًا وعسكريًا وهذا يعطيها مجالًا للعمل. هذا شيء يجب أن يسلبنا القدرة على النوم".

وعن "الجبهة الشمالية" في إشارة إلى لبنان وسورية، قال غالانت إن إسرائيل تواصل "إلحاق الضرر بشكل منهجي بالأملاك والقدرات الإيرانية في المنطقة. لن نسمح لإيران بإنشاء جيش في سورية، ولن نسمح بأن تحولان الجولان إلى لبنان آخر".

وأضاف "لن نسمح للأراضي السورية بأن تكون نقطة انطلاق لأسلحة متطورة نحو لبنان. نحن نعمل على كل هذا على نطاق واسع. منذ أن توليت منصبي، ضاعفنا معدل الهجمات في سورية في الربع الأول من عام 2023".

وشدد "نحن نلحق ضررًا منهجيًا عبر القدرات الاستخباراتية والعسكرية".

وعلى الساحة الفلسطينية، اعتبر غالانت أن "إضعاف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية يضع إسرائيل أمام قرارات أمنية مهمة". وأضاف "في الأماكن التي لا تعمل فيها السلطة، نحن ملزمون باتخاذ إجراءات مكثفة مستمرة ومشددة".