إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

وفقا لطواقم الإسعاف الإسرائيلية، بلغ عن إصابة متوسطة في اليد لمستوطن تعرض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب رام الله، علما أن عملية إطلاق النار استهدفت دورية لشرطة الاحتلال.

مكان عملية إطلاق النار قرب رام الله صباح اليوم

أصيب مستوطن (28 عاما) بجروح متوسطة جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الثلاثاء، عند مفترق "عيون الحرامية" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن مستوطنا أصيب بالرصاص خلال عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على شارع 60 في "بنيامين"، قرب منطقة "عيون الحرامية".

ووفقا لطواقم الإسعاف الإسرائيلية، بلغ عن إصابة متوسطة في اليد لمستوطن تعرض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب رام الله، علما أن عملية إطلاق النار استهدفت دورية لشرطة الاحتلال.

وذكرت أن المستوطن المصاب في عملية إطلاق النار، نقل إلى مستشفى "شعاري تصيدك" في القدس وحالته أصبحت متوسطة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن قوات من الجيش تطارد سيارة أجرة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، حيث يشتبه أن عملية إطلاق النار نفذت منها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز في محيط "عيون الحرامية"، وأغلقت حاجز عطارة شمالي رام الله.

وقالت "إذاعة الجيش" إن عملية إطلاق النار استهدفت مجموعة من المستوطنين كانوا يشاركون في جولة ركض تخليدا لذكرى قتلى العمليات والحروب، وأصيب أحدهم بجروح متوسطة.

وأغلقت سلطات الاحتلال مداخل رام الله (حاجز بيت إيل وبوابة الجلزون)، بعد عمليه إطلاق النار باتجاه مركبة للمستوطنين التي وقعت بين مستوطنتي "شيلو" و"عوفرا".

مكان إصابة مستوطن بعد تعرضه لإطلاق نار

وأمس الاثنين، استشهد حاتم نجمة، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو من بيت صفافا، برصاص مستوطن مسلح عقب عملية دهس مزعومة في "شارع يافا" بالمدينة، أسفرت عن 8 إصابات في صفوف المستوطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 6 نيسان/ أبريل 2023، سجل مركز "معطى" 368 عملا مقاوما، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن 9 جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.