قلنسوة: مصرع شخص في حادث دهس

أسفر حادث دهس في مدينة قلنسوة عن مصرع شخص، فيما فرت المركبة الضالعة من المكان وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي عبد الجبار شلباية (40 عاما)، مصرعه، بعد وقت وجيز من إصابته بجروح حرجة إثر حادث دهس، وقع في مدينة قلنسوة، مساء الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده.

وذكر المضمد أحمد أبو شاح أن "المصاب كان على جانب الشارع وحاجز الأمان وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة، وعلى الفور قدمنا عمليات الإنعاش له ونقلناه بواسطة سيارة الإسعاف المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج، حيث أُقرّت وفاته متأثرا بجراحه.

ضحية حادث الطرق، شلباية

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وجاء عنها أن المركبة الضالعة في الحادث فرت من المكان.