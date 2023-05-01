تل أبيب: العثور على جثة شخص مقتولا في شقة سكنية

قُتل شخص بعد العثور على جثته وعليها علامات في شقة سكنية بتل أبيب، إذ لم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان.

عثر مساء اليوم، الإثنين، على جثة شخص، في الأربعينيات من عمره، وعليها علامات عنف في شقة سكنية بتل أبيب، وسط البلاد.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة القتيل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال مضمدان من المكان إننا "عثرنا على الشخص داخل الشقة وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ عانى من إصابات في أنحاء جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح ملابساتها بعد؛ دون الإبلاغ عن هوية الشخص أو اعتقال أي مشتبه به.