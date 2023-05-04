العثور على جثتي امرأة وطفلها داخل شقة في حيفا

أُعلن صباح اليوم، الخميس، عن العثور على جثتي امرأة (28 عاما) وطفلها الرضيع داخل شقة سكنية في مدينة حيفا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

عُثر على جثتي امرأة وطفلها داخل شقة سكنية في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "الطواقم الطبية عثرت على شابة (28 عاما) وطفلها بدون علامات حياة، إذ حاولت الطواقم الطبية تقديم العلاجات الأولية لهما، لكن تمّ إقرار وفاتهما على الفور".

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

وصرحت المسعفة من "نجمة داود الحمراء"، حنان زوهار، أنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، انضممنا إلى قوات الشرطة ودخلنا الشقة. رأينا المرأة والطفل وكانا فاقدين للوعي، وبعد الفحوصات الطبية لم يكن لدينا خيار سوى إقرار وفاتهما ".

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الشرطة أجرت تحقيقا أوليا مع زوج الضحية وادعى أمامها أنه عاد من وردية العمل الليلية ووجد زوجته وطفلهما جثتين هامدتين.