الاحتلال يسلّم جثامين ثلاثة شبان استشهدوا في نابلس

الاحتلال يوافق على قرار بتسليم جثامين الشهداء جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك المحتجزة لديه؛ الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة تقول إنها ستستلم جثامين الشهداء الثلاثة مساء اليوم.

تسلّمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهم الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.

وصادق وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، على تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على حاجز صرة العسكري قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، في 12 آذار/ مارس الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة. وأشارت إلى أن الجثامين تعود لشبان نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا للاحتلال "في مفرق جيت في منطقة السامرة"، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال حينها.

الشهداء الثلاثة: عدي (من اليمين) وجهاد الشماي ومحمد الدبيك

والشهداء الثلاثة، كانوا أعضاء في مجموعة "عرين الأسود".

وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، المسؤولة عن التنسيق مع سلطات الاحتلال، أنه سيتم ماستلام جثامين الشهداء الثلاثة مساء اليوم.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه ضمن "متابعتها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثامين ثلاثة شهداء، هم: عدي وجهاد الشامي، ومحمد دبيك، من مدينة نابلس".

وفي 12 آذار/ مارس الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على مركبة تقل أربعة شبان، قرب حاجز صرة العسكري جنوب غرب نابلس، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واعتقال الرابع.

وعقب جريمة الاحتلال، اقتحمت قواته بلدة صرة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية، لإخفاء جريمتها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").