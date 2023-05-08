إصابتان إحداهما خطيرة بانزلاق سيارة في دالية الكرمل

أسفر حادث انزلاق سيارة في بلدة دالية الكرمل، بعد ظهر اليوم الإثنين، عن إصابتين إحداهما لمسن وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شخصان في حادث انزلاق سيارة من علو في بلدة دالية الكرمل إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ووفقا لمصادر طبية فإنّ رجلا (70 عاما) أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة، وشخص آخر أصيب بجروح طفيفة، جراء حادث طرق ذاتي، إذ انزلقت سيارة من علو نحو 3 أمتار في دالية الكرمل.

وقدّمت الطواقم الطبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ومن نقلهما إلى مستشفيي "رمبام" والكرمل في حيفا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.