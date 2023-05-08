النقب: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار قرب عراد

أسفرت جريمة إطلاق نار بالقرب من بلدة عراد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة خطيرة لشاب عشريني.

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بالقرب من بلدة عراد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب في حادثة عنف وجرى نقله إلى مركز طبي تابع لـ"نجمة داود الحمراء" في عراد. وقدّم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، وهو شاب يبلغ 19 عاما، ومن ثم تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن أية تفاصيل أخرى لغاية الآن.