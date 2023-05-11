الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الثالث: غارات واستهداف مواقع للجهاد

تجدد القصف الإسرائيلي، بعد سلسلة غارات شنتها الطيران الحربي فجر اليوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين تم استهدفتهم داخل شقة سكنية في مدينة حمد شمال خانيونس.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانه على قطاع غزة، عبر استهداف عدة مواقع ومناطق في القطاع، حيث سمع دوي انفجارات في منطقة بيت لاهيا.

استهداف مواقع للجهاد

استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار أرضا فارغة في بيت لاهيا شمال القطاع، كما استهدفت غارة إسرائيلية من طائرة استطلاع مرصد بمنطقة أبو صفية شرق جباليا.

وللمرة الثالثة منذ الصباح، استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار أرضا فارغة في شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت طائرة استطلاع منزلا بشكل تحذيري يعود لقيادي ميداني في سرايا القدس ببلدة بيت حانون شمال القطاع، واستهدفت غارة أرض زراعية شرق بيت حانون.

وطالت الغارات الإسرائيلية أرض زراعية شرق خان يونس.

سلسلة غارات للطيران الحربي

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطيران الحربي هاجم مصدر إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه بلدات "غلاف غزة".

وتجدد القصف الإسرائيلي، بعد سلسلة غارات شنتها الطيران الحربي فجر اليوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين تم استهدفتهم داخل شقة سكنية في مدينة حمد شمال خانيونس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فإن الشهداء هم علي أبو غالي، وشقيقه محمود، وابن شقيقتهم محمد منصور، علما أن علي أبو غالي هو قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتسبب القصف بإصابة طفلة ورجل بجروح طفيفة، وتزامن ذلك مع قصف منزل مهجور وسط بلدة بني سهيلا في خانيونس.

وفي ظل العدوان الإسرائيلي، جددت المقاومة الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة". ودوت صافرات الإنذار دوت للمرة الثالثة في مناطق واسعة في غلاف غزة منذ صباح اليوم.

تعليق الدوام في المدارس والمؤسسات

ومع استمرار العدوان والقصف للمواقع في القطاع، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن تمديد تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني لليوم الخميس.

وأكد في بيان له، على بقاء حالة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

واستمرت البنوك في قطاع غزة في تعليق العمل في جميع بنوك القطاعـ، اليوم الخميس، بسبب الأوضاع الراهنة واستمرار العدوان.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة في بيان: نستنكر مواقف دول تعطي الحق لدولة الاحتلال في شن عدوانها الغاشم على شعبنا عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص.

وفجر الثلاثاء، شن جيش الاحتلال عدوانا على غزة أطلق عليه اسم "الردع والسهم"، عبر سلسلة غارات جوية مركزة ومتزامنة على مناطق متفرقة بالقطاع استهدفت منازل آمنين ومواقع للمقاومة ومركبة، فيما أسمته فصائل المقاومة بردها "ثأر الأحرار"..

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة، حتى اللحظة، عن استشهاد 25 فلسطينيا، بينهم قادة في "سرايا القدس"، و5 أطفال و4 سيدات، بالإضافة لإصابة 76 فلسطينيا.