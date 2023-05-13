شهيد برصاص الاحتلال بزعم عملية طعن على حاجز قرب جنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن على حاجز "الريحان" قرب جنين، ما أسفر عن استشهاده في المكان.

استشهد الشاب أحمد محمد تيسير عطاطرة من بلدة يعبد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري جنوب غرب جنين، اليوم السبت.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد عطاطرة (33 عاما)، فيما تسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد ونقلته إلى مستشفى د. خليل سليمان الحكومي في جنين.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن فلسطينيا حاول طعن أحد الجنود عند حاجز "الريحان" قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض فلسطينية تابعة لقرية طورة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطيني وأصابته بجروح لم تتضح حجمها بعد.

وجاء في بيان لشرطة "حرس الحدود" أنه "خلال نشاط لعناصر حرس الحدود على حاجز 300، وصل مشتبه إلى المعبر وبدأ بالركض نحو الجنود وبحوزته سكين".

وأضاف البيان أن "الجنود أطلقوا النار عليه وجرى تحييده، فيما لم يصب أحدا منهم".