اعتقال فلسطيني داخل حافلة بزعم تخطيطه تنفيذ عملية في حيفا

اعتقلت الشرطة شابا من الضفة الغربية المحتلة بعدما زعمت ضبط ذخيرة بحوزته، فيما ادعت أنها تحقق في إمكانية تخطيطه تنفيذ عملية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا استقل حافلة في حي "نافيه شأنان" بمدينة حيفا بزعم تخطيطه تنفيذ عملية مساء اليوم، الأربعاء.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة ضبطت ذخيرة بحوزة الشاب من الضفة الغربية المحتلة، فيما زعمت أنها تشتبه بأنه خطط لتنفيذ عملية.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جسم مشبوه داخل حافلة تابعة لشركة "إيجد"، بينما كانت في طريقها إلى بني براك.

وأظهر توثيق مصور من المكان، إغلاق الشرطة الشارع الذي سافرت به الحافلة أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

واستدعي خبراء المتفجرات في الشرطة إلى المكان.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أنه "جرى اعتقال فلسطيني من دون تصريح قرب مجمع ’غراند كنيون’ في حيفا، بعدما أثار الشكوك داخل حافلة".

وأضاف أنه "عُثر بجانبه على صندوق يحتوي على ذخيرة".

وقالت الشرطة إن "الفلسطيني أحيل لتحقيق مشترك على يد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)"، مضيفة أن "الخلفية والحيثيات قيد الفحص".