إصابة خطيرة لرجل في حادثة عنف بالنقب

أسفرت حادثة عنف في عراد بالنقب عن إصابة ستيني بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتقي العلاج، وباشرت السرطة التحقيق في الملابسات.

أصيب رجل، في الستينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لاعتداء عنيف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 11:45، حول إصابة رجل إثر تعرضه لحادثة عنف في عراد، وعمل الطاقم الطبي على تقديم العلاجات الأولية للمصاب (60 عاما) والذي وصفت جروحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن تفاصيل أخرى.