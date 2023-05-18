إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في ورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، عن إصابة عامل، يبلغ من العمر 21 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الخميس.

أصيب عامل، يبلغ من العمر 21 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الخميس، بعد سقوطه عن ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار أثناء عمله في ورشة بناء بشارع" يهودا لييف فينسكر بمدينة ريشون لتسيون. قدم له المسعفون والمضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي ونقلوه إلى مستشفى "شمير- أساف هروفيه"، حيث تعرض لإصابات في الرأس والأطراف.

وقال كارمل ديكال، مسعف الطوارئ، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا العامل الذي كان واعيا ويعاني من إصابات في الرأس والأطراف. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل الضمادات والتثبيت ونقلناه إلى المستشفى وكانت حالته خطيرة ومستقرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.