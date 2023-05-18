جرائم إطلاق النار: إصابة خطيرة في اللد وأنباء عن إصابتين حرجتين في كفر ياسيف

الجريمة تضرب في المجتمع العربي؛ جريمة كفر ياسيف تسفر عن إصابة شخصين بحالة حرجة، وجريمة أخرى في اللد تسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة.

أصيب شاب (20 عاما)، مساء اليوم، الخميس، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد، فيما أفادت تقارير أولية بإصابة شخصين بحالة حرجة، في جريمة منفصلة ارتكبت في كفر ياسيف.

وعلم أن جريمة إطلاق النار في اللد، ارتكبت في شارع الحسين بن طلال؛ ونقل المصاب لاستكمال العلاج في مستشفى "أساف هروفيه" وهو بحالة خطيرة، بحسب ما أوردت الطواقم الطبية، بي بيان.

وفي كفر ياسيف، علم أن الشرطة أغلقت موقع الجريمة، وسط أنباء تشير إلى إصابة شخصين بحالة حرجة من جراء إطلاق النار. الطواقم الطبية تصل إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين.

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