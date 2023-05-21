مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع، صباح اليوم، في ورشة بناء بمحاذاة بلدة شوهم، عن مصرع أحد العمال على الفور في الورشة بعد سقوط جسم ثقيل عليه.

لقي عامل (38 عاما) مصرعه، صباح اليوم الأحد، خلال عمله في ورشة بناء بمحاذاة بلدة شوهم، وسط البلاد.

وذكرت مصادر طبية أنه تم إقرار وفاة العامل متأثرا بإصابته الحرجة بعد أن سقط عليه جسم ثقيل خلال عمله بالورشة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 31 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.