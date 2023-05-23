إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في قلنسوة

ذكر الطاقم الطبيّ أن الرجل المصاب، نُقِل من مكان ارتكاب الجريمة، فيما كانت حالته "خطيرة وغير مستقرّة". وارتُكبت الجريمة بعد ساعات من مقتل رجل في الرملة.

أُصيب شخص يبلغ من العمر 40 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في قلنسوة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأوليّة للشخص المصاب، ونقله إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكر الطاقم الطبيّ أن الرجل المصاب، نُقِل من مكان ارتكاب الجريمة، فيما كانت حالته "خطيرة وغير مستقرّة".

ووصلت عناصر من الشرطة إلى المكان، وذكرت الشرطة أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 74 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض الشرطة على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

وتأتي الجريمة في قلنسوة، فيما كان موسى أبو موسى (60 عاما)، وهو من مدينة اللد، قد قُتل في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الرملة، في وقت سابق اليوم.

وأُصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك في 3 جرائم إطلاق نار منفصلة سجلت في بلدة عرعرة-عارة في المثلث الشمالي بغضون ساعات.

وصباح اليوم الثلاثاء، أصيب رجل (47 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك من جرّاء تعرضه لإطلاق نار، عندما خرج من منزله. ومساء أمس الإثنين، أصيب شاب بالعشرينات من عمره بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك عندما تعرض لجريمة إطلاق نار خلال تواجده بالقرب من البريد في البلدة، وبعد ذلك بساعتين أصيب شاب آخر بجروح من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.