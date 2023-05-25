إيران: مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص الاتفاق النووي"

رغم بيان قادة مجموعة السبع والتصريحات الغربية بشأن برنامج إيران النووي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يقول إن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي".

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن هناك مساع دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي".

وقال عبد اللهيان في تصريح صحافي، إن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات".

واستطرد عبد اللهيان، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، بالقول: "لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".

ويوم الإثنين الماضي، رفض الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، ما وصفه بـ"الاتهامات الواهية ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن هذا البرنامج "سلمي ولا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الدفاعية".

ووصف المتحدث الإيراني دعوة قادة مجموعة السبع دول العالم إلى دعم تنفيذ القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، المكمل للاتفاق النووي، بأنها "عجيبة جدًا ومؤشر على السياسات المتناقضة لهذه الدول".

وكانت قمة مجموعة السبع أعربت في بيانها، بختام اجتماعها في اليابان، عن "قلق عميق إزاء تصعيد إيران بلا هوادة برنامجها النووي"، مشيرة إلى أن ذلك "ليس له أي مبرر مدني موثوق به، ويقربها بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة النووية".