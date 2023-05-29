شهيد برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجر اليوم الاثنين.

استشهد صباح اليوم الإثنين، شابا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجر اليوم الإثنين.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين عن إضراب شامل لجميع مناحي الحياة حدادا، على روح الضابط الشهيد أشرف إبراهيم، الذي استشهد برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وشهدت مدينة جنين فجر اليوم الإثنين، اشتباكات مسلحة بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال عند منتصف الليلة من عدة محاور، واعتلت قناصتها أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 8 منهم، أحدهم بجروح حرجة أعلن عن استشهاده لاحقا.

وباستشهاد أشرف إبراهيم، يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية شهر أيار/مايو الحالي، إلى 56، في أنحاء متفرقة من فلسطين، 33 منهم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ فجر الثلاثاء التاسع من أيار الحالي.