الجبهة الشعبية-القيادة العامة: 5 قتلى بغارة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية

أكدت الجبهة، في بيان لها، أن "هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الصهيونية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين".

الموقع الذي وقع به الانفجار فجر اليوم (فيسبوك)

قتل 5 عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وجرح 7 آخرون فجر اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على إحدى المواقع التابعة لها عند الحدود اللبنانية السورية، بحسب ما أعلنت الجبهة الشعبية- القيادة العامة.

ورغم هذا الإعلان، بيد أن تقارير لبنانية أفادت نقلا عن مسؤولين كبار في لبنان بأن ما حدث في الموقع التابع للجبهة الشعبية-القيادة العامة، وقع جراء انفجارات بالموقع، وليس جراء غارة جوية، في إشارة إلى عدم شن الطيران الحربي الإسرائيلي أي غارة على لبنان.

وقال مسوؤل أمني لبناني لـ "الفرنسية" إن "الانفجار في موقع القيادة العامة ناجم عن انفجار صاروخ داخل الموقع".

وفي المقابل، أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان".

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للجبهة الشعبية القيادة العامة، فجرا، في بلدة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بدر أحمد جبريل، بأن "العدو الصهيوني قام فجر اليوم بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فدائي الجبهة في لبنان".

وأوضح أن الغارة "أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية".

وأكدت مصادر لبنانية أن الهجوم في قوسايا، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء زحلة في محافظة البقاع، استهدف مركبة وموقعا للقيادة العامة.

تقارير: الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان

وفي حين التزمت إسرائيل الرسمية الصمت وامتنعت عن التعليق على الغارة المذكورة، زعمت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن "سلاح الجو الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة في لبنان".

وأفاد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار: "الجيش الإسرائيلي لم يقم بأي هجوم في لبنان".

بدورها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه في إسرائيل هناك نفي للأخبار المتعلقة بتنفيذ غارة على الحدود اللبنانية السورية.

وقال مراسل "كان"، روعي كايس إن "إنكار إسرائيل غير العادي لصحة الهجوم على موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان، يكمن في خلفية التهديدات الأخيرة الصادرة من قبل نصر الله لمنع سوء التقدير".

وعلى الرغم من النفي الإسرائيلي، بيد أن القيادي في القيادة العامة وائل أبو عصام، أكد أن "طائرات إسرائيلية نفذت الهجوم".

الجبهة الشعبية: المقاومة سترد على الجريمة

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الشهداء الخمسة الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي على أحد مواقع الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين – القيادة العامة على الحدود اللبنانيّة السورية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الصهيونية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين.

وأشارت الشعبية في البيان إلى أن "الاحتلال يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة، إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة"، متوهما أنه يستطيع من خلالها ردع المقاومة المتنامية والتي سترد على هذه الجريمة، دون أن ترهبها التهديدات الصهيونية.

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