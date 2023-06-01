جسر الزرقاء: إصابة شخص بجراح إثر جريمة إطلاق نار

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في جسر الزرقاء جراء إطلاق نار، ووصلت الطواقم إلى مكان الجريمة، حيث قدمت له العلاجات الأولية قبل نقله وهو بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شخص في الستينيات من عمره صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق في بلدة جسر الزرقاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في جسر الزرقاء جراء إطلاق نار، ووصلت الطواقم إلى مكان الجريمة، حيث قدمت له العلاجات الأولية قبل نقله وهو بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء الأربعاء، قتل جلال سواعد (45 عاما)، إثر إصابته بالرصاص، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة شفاعمرو.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي، إلى 79 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.