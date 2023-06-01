روسيا تعلن أنها صدّت محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها بدبابات وجنود

أكّد الجيش الروسي أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية، شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها صدّت محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها بدبابات وجنود.

وأكّد الجيش الروسي أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية، شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر "تليغرام"، إنه "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".

وفي سياق ذي صلة، تُستهدف بلدة في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، منذ ساعات، "بقصف متواصل" أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، على ما أفاد الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف، الخميس.

وكتب غلادكوف عبر "تليغرام": "تشهد تشيبيكينو قصفا متواصلا" بالقذائف، متّهما القوات الأوكرانية، بقصف "وسط المدينة وأطرافها". وأضاف "جرح ثمانية أشخاص. ليس هناك قتلى".

وكان الحاكم قد تحدث عن جرح خمسة أشخاص بينهم شرطي.

وأشار غلادكوف إلى أن "أرواح مدنيين والسكان مهددة، بشكل رئيسي في تشيبكينو وفي القرى المجاورة" موضحا أن عمليات إجلاء ستنظم بمجرد أن "يهدأ الوضع".

وبحسب غلادكوف، فإن "العدو لم يخترق أراضي منطقة بيلغورود"، لكن "ضربات جماعية تنفّذ في الوقت الحالي".

وهو ينفي بذلك معلومات بثتها قنوات عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الخميس، وتفيد بأن القوات الأوكرانية حققت "اختراقًا" في منطقة بيلغورود.

من جهتها، قالت خلية شكلتها السلطات في المنطقة إن "الوضع في تشيبكينو صعب في الوقت الحالي... هناك ضرابات ونسمع أصوات الاشتباكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بعملها، لكن لا يوجد اختراق من القوات الأوكرانية".

وشهدت منطقة بيلغورود، الأسبوع الماضي، توغلا مسلحا من أوكرانيا سبب صدمة في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت مناطق عادة في القطان المحاذي للحدود لقصف كثيف بقذائف الهاون والمدفعية وهجمات بطائرات مسيرة، حسب السلطات المحلية.

وأعلنت السلطات، أمس الأربعاء، أنها بدأت إجلاء أطفال من بعض المناطق الحدودية في أوكرانيا التي تتعرض للقصف المكثف منذ أيام محذرة نفسها من "تدهور الوضع".

وقال غلادكوف إنه من المقرر أن يغادر مئتا شخص بينهم أمهات مع أطفال، منطقة بيلغورود الخميس وسيتم إجلاء 600 شخص السبت إلى مساكن موقتة في مدن روسية أخرى.