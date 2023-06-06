إعادة فتح السفارة الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض

افتتحت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية، الرياض، السفارة الإيرانية، بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.

أعادت إيران فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان المفاجئ عن اتفاق بين أبرز قوتَين إقليميتَين في الخليج على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.

وكانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وأفادت وسائل إعلام سعودية أن مراسم إعادة افتتاح السفارة أقيمت بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية، فيما أكد مسؤول إيراني أن "السفارة الإيرانية لدى الرياض بدأت أعمالها رسميًا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد أمس، الإثنين، في بيان، أنه "سيُعاد الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارة إيران في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي".

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي، سفيرًا جديدًا في السعودية". غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسميًا من قبل وزارة الخارجية.

منظر عام للسفارة الإيرانية في الرياض يوم 12 نيسان الماضي (رويترز)

ويشغل عنايتي حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرًا في الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وأعيد اليوم فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا، وذلك بعد أن تبادل البلدان في نيسان/ أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.

وقد تلقّى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنّها دعت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة إيران.