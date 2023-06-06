رسميًّا: نادي الاتحاد السعوديّ يعلن ضمّ كريم بنزيمة من ريال مدريد حتى 2026

نشر الاتحاد شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "أنا متحمس لشوفكم (أراكم) في جدة". كما أظهر الفيديو قيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي، قبل أن يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ضمّ الفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد، حتى عام 2026.

وفي تغريدة قصيرة عبر حساب النادي في "تويتر"، قال الاتحاد: "بنزيمة هنا. سوف يزأر نمر جديد. أهلا بكم في الاتحاد!".

Benzema is here

A new tiger will roar

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

وفي حسابه باللغة العربية، قال النادي السعودي عبر حسابه في "تويتر"، إنّ "البنز اتحادي... الحظ الليلة كريم".

ونشر الاتحاد شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "أنا متحمس لشوفكم (أراكم) في جدة".

كما أظهر الفيديو قيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي، قبل أن يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.

وجاء الإعلان الرسميّ بانتقال بنزيمة إلى الدوري السعودي، بعد أيام قليلة ماضية، كثر فيها الحديث عن ذلك، وأكدت تقارير عديدة أنه قد حسم أمر انتقاله للدوري السعودي، وبخاصة بعد وداعه لنادي ريال مدريد والجماهير الملكية في نهاية آخر مباراة خاضها الفريق، بعد 14 موسما أمضاها بالقميص الأبيض.

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل في السعودية.

ويأتي التوقيع مع قائد ريال مدريد السابق، غداة إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75%، منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة "فرانس برس" الإثنين.

والدوري السعودي ليس معروفا عالميا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51% من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليونا.