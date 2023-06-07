رهط: 8 مصابين إثر شجار

أسفر شجار وقع في رهط عن إصابة 8 أشخاص بجروح وصفت حالة ستة منهم بالمتوسطة بينما الآخران بالطفيفة.

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة إثر وقوع شجار في حارة 34 بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة 6 منهم بالمتوسطة بينما الآخران وصفت جراحهما بالطفيفة.

ومن بين المصابين الستة رجل، في الخمسينيات من عمره، عانى جروحا في منطقة الوجه، وشاب (35 عاما) عانى جروحا في رأسه وآخر (25 عاما) عانى من إصابة في وجه، بالإضافة إلى آخرين (19 و17 عاما) عانيا جروحا في الرأس والظهر والأطراف.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته.