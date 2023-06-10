انقلاب قارب وانتشال 11 شخصا في بحيرة طبرية

شرعت طواقم الإسعاف والشرطة البحرية بأعمال بحث عن مفقودين من جراء انقلاب قارب كان على متنه 11 شخصا في بحيرة طبرية، وقد جرى انتشالهم وإحالتهم إلى المستشفى.

انتشل 11 شخصا بينهم أطفال وامرأة حامل من جراء انقلاب قارب قرب أحد شواطئ بحيرة طبرية، اليوم السبت.

وفي التفاصيل الأولية، جاء أن قاربا انقلب في بحيرة طبرية أعقبه تخليص 7 أشخاص، فيما جرى الإبلاغ عن 4 مفقودين قبل أن يتم انتشالهم في وقت لاحق وبعد ساعتين من انقلاب القارب.

واستدعيت طواقم من الإسعاف وأخرى من الشرطة البحرية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية لركاب القارب إذ وصفت حالتهم بالطفيفة.

وجاء في بلاغ "نجمة داود الحمراء" الأولي، أن عددا من الأشخاص استنجدوا من جراء انقلاب قارب كان على متنه 11 شخصا بينهم 5 أطفال قرب شاطئ "ستاي"، إذ جرى انتشال 7 أشخاص بينهم 4 بالغين وثلاثة أطفال وقد وصفت حالتهم بالطفيفة.

وقال مضمد تواجد على قارب للإنقاذ "استدعينا إلى مكان انقلاب القارب وبعد وصولنا إلى نحو 400 متر من الشاطئ كان رجل وامرأة يستنجدان في البحيرة إذ عملنا على تخليصهما وهما بوعيهما، ثم قام قارب آخر بتخليص طفلين وبعدها جرى انتشال رجل وامرأة وطفل (عامان) وهم بوعيهم الكامل".

وأضافت في وقت لاحق أنه جرى العثور على المفقودين الآخرين وتخليصهم من مياه البحيرة، إذ قدمت لهم العلاجات الأولية وجرى نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.