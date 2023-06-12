وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عامًا

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد دخوله إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، إثر تراجع حالته الصحية في ظل معاناته من الإصابة بسرطان الدم النخاعي.

واعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بوفاة رجل الأعمال الشهير والملياردير الذي أسس أكبر مؤسسة إعلامية في إيطاليا وأحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي، بات يمكن "طي صفحة من تاريخ إيطاليا".

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، إن صحة برلسكوني في حالة "حرجة للغاية"، وأشارت إلى عدم ظهور أي علامات على تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، "ثم ساء الوضع".