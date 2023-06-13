إصابة صياد برصاص زوارق الاحتلال ببحر غزة

بحسب بيان مقتضب صادر عن اتحاد لجان الصيادين، فإن الصياد جعفر بكر أصيب بجروح متوسطة بعد إصابته بعيار مطاطي من قبل زوارق الاحتلال، ونقل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

أصيب صياد صباح اليوم الثلاثاء، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة المحاصر.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن اتحاد لجان الصيادين، فإن الصياد جعفر بكر أصيب بجروح متوسطة بعد إصابته بعيار مطاطي من قبل زوارق الاحتلال، ونقل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها على مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية شمال غزة، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح متوسطة.

وأوضح عياش أنه الصياد المصاب، جرى نقله إلى مستشفى الشفاء الطبي، لتلقي العلاج. موضحا أن الصياد كان يمارس عمله على متن قاربه حين اعتدت عليه بحرية الاحتلال.

وفي الأسبوع الماضي استهدفت زوارق بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات واقتصار الحدث على أضرار مادية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن بحرية الاحتلال تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم، وتصادر عشرات المراكب، عدا عن تلاعب الاحتلال بمساحة الصيد بشكل كبير؛ ما أثر سلبا على مهنة صيد الأسماك التي يعمل فيها نحو 4500 شخص.