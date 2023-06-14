واشنطن: نشرنا مقاتلات F22 في الشرق الأوسط إثر السلوك الروسيّ "غير الآمن"

طائرات مقاتلة، بعضها من من طراز F-22

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، نشر مقاتلات من طراز F22-Raptor في الشرق الأوسط، عقب السلوك "غير الآمن وغير المهني" المتزايد من قبل المقاتلات الروسية، على حدّ وضفها.

وقالت القيادة في بيان: "‏تم النشر مقاتلات F22-Raptor التابعة للقوات الجوية الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية كجزء من فعالية متعددة الأوجه للدعم والقدرات الأميركية، عقب السلوك غير المهني وغير الآمن، المتزايد للطائرات الروسية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن "المقاتلات ستعمل بشكل متكامل مع قوات التحالف برا و جوا".

وذكر أن "نشرها يظهر الأوجه المتعددة للقدرات الأميركية، وإمكانية إعادة نشر وتموضع القوات بشكل سريع".

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