رهط: إصابة خطيرة لطفل في حادث دهس

أصيب طفل (9 أعوام) بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، مساء الخميس، من جراء تعرضه للدهس في مدينة رهط، بمنطقة النقب.

ونقل الطفل إلى عيادة محلية في رهط، ومن هناك، نقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو بحالة خطيرة.

وبحسب الطواقم الطبية فإن الطفل لم يكن في حالة تامة من الوعي عندما نقل إلى المستشفى، موضحة أنه تعرض لإصابة متعددة الأجهزة.

وتشير معطيات سلطة الأمان على الطرق إلى مصرع 167 شخصا في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا للمعطيات، فإنه من بين الضحايا هناك 43 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع 2023.