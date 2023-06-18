صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "يافيت" بالأغوار خشية اقتحامها من مسلحين

تتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى اعتقال الفلسطينيين الذين يقتربون من الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عناصرها في محيط مستوطنة "يافيت" في الأغوار خشية من اقتحاماها من مسلحين، فيما اعتقلت القوات شابين قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

ودوت صافرت الإنذار بمستوطنة "يافيت"، محذرة من إمكانية تسلل مجموعة من المسلحين، حيث تم استنفار قوات الأمن التي قامت بأعمال تمشيط وتفتيش في المستوطنة ومحيطها.

ولاحظ مسؤول الحراسة والأمن في المستوطنة شخص مجهول يحاول تجاوز السياج، وخلال تعقبه وملاحقته، لوحظ آثار شخص في المكان، حيث رجحت التقديرات الأمنية للاحتلال أن أكثر من شخص حاولوا التسلل إلى المستوطنة.

وطالبت أجهزة أمن الاحتلال من المستوطنين البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتفتيشات داخل المستوطنة.

وبعد أكثر من ساعة سمحت الأجهزة الأمنية للمستوطنين الخروج من منازلهم، لكن طالبتهم توخي الحذار، حيث واصلت أجهزة أمن الاحتلال نصب الحواجز العسكرية بمحيطة المستوطنة.

أما في قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابين على مقربة من السياج الحدودي شمال القطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شمال القطاع، اعتقلت شابين اقتربا من السياج، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، بأنه اعتقل الليلة الماضية فلسطينيين بعد محاولتهم اجتياز السياج الأمني من شمال القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه حول المعتقلين إلى التحقيق.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى اعتقال الفلسطينيين الذين يقتربون من الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.