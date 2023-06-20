استشهاد ناصر سنان متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

يأتي استشهاد سنان، بعد يوم واحد من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة العشرات.

استشهد ناصر سنان (55 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال اقتحام سابق، نفّذته في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، قالت فيه: "استشهاد المواطن ناصر سنان (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، قبل نحو شهر في جنين".

ويأتي استشهاد سنان، بعد يوم واحد من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة العشرات.

والشهداء في جنين هم: الشاب خالد عصاعصة (21 عاما)، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد دراغمة (19 عاما) من مدينة طوباس. بالإضافة إلى الشهيد أمجد الجعص (48 عاما)، الذي استشهد، صباح الثلاثاء، متأثرا بإصابته.

والثلاثاء، استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، عقب عملية إطلاق نار نُفِّذت قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، وإصابة أربعة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

والشهيدان هما مهند فالح شحادة (26 عاما) وخالد مصطفى صباح (24 عامًا) من بلدة عوريف، علما بأن صباح استشهد خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال قرب طوباس، بعد أن نجح بالانسحاب من موقع العملية.