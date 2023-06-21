إسقاط مسيرتين قرب قاعدة عسكرية بمحيط موسكو

كتب فوروبيوف على تلغرام "تحطمت مسيرتان اليوم في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحا، قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالي خمسين كيلومترا جنوب موسكو، مشيرا إلى أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيرتين.

أسقطت مسيرتان، اليوم الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية في محيط العاصمة الروسية موسكو، بدون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على تلغرام "تحطمت مسيرتان اليوم في الساعة 5,30 والساعة 5,50 صباحا (2,30 و2,50 ت غ)، قرب مستودعات قاعدة عسكرية" في قطاع نارو فومينسك على مسافة حوالي خمسين كيلومترا جنوب موسكو، مشيرا إلى أن "عسكريين" روسا أسقطوا المسيرتين.

وقال حاكم منطقة موسكو "عثر على الحطام، وليس هناك أضرار ولا ضحايا" داعيا السكان إلى "الحفاظ على هدوئهم".

وأوضح أن الأجهزة الخاصة الروسية تحقق في الموقع.

ونادرا ما استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية بهجمات مسيرات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، في حين تزايد هذا النوع من الهجمات في مواقع أخرى من روسيا.

في مطلع أيار/مايو أسقطت مسيرتان فوق الكرملين في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا.

كذلك، استهدفت مسيرات في الأشهر الماضية قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة في روسيا.