سماع دوي انفجار ضخم في منطقة تل أبيب

أفادت تقارير صحافية، مساء الخميس، بسماع جوي انفجار ضخم في منطقة تل أبيب؛ وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش والشرطة يفحصان أسباب دوي الانفجار.

أفادت تقارير صحافية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار ضخم في منطقة تل أبيب؛ وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش والشرطة يفحصان أسباب دوي الانفجار.

ورجحت تقارير صحافية أن يكون الانفجار ناجم عن "انفجار غازي" في شارع "إيشل" في حي "نوف يام" بمدينة هرتسليا المجاورة لتل أبيب، مشيرة إلى أن القوات الأمنية في طريقها إلى مصدر الانفجار.

وأشارت تقارير إلى إصابات من جراء تردد دوي الانفجار؛ ووفقا للفحص فإن الحديث ربما عن انفجار مواد كيميائية كانت مدفونة في مصنع الأنظمة العسكرية الإسرائيية في "رمات هشارون" المجاورة.

صورة تظهر حفرة في الأرض نتجت عن الانفجار، بحسب ناشطين في الشبكة

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن مواطنون أبلغوا عن "حرقان في العيون".

ونقلت عن مصدر في طواقم الإنقاذ والإطفاء قوله: ""ليس من الواضح سبب انفجار. وقع في منطقة مفتوحة،، لا علاقة له بالصناعات العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف "في ما يتعلق بمكافحة الحرائق، هناك نيران صغيرة في الأعشاب بالمنطقة. الخبراء وصلوا إلى المكان للتحقق من سبب الانفجار".

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