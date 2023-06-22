إصابة خطيرة و4 بحالة متوسطة بإطلاق نار في شفاعمرو

تصاعد حدة ونوعية جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي؛ خمس إصابات في جريمة استهدفت محلا تجاريا في شفاعمرو. الشرطة تصل إلى المكان وقول إن عناصرها شرعوا بعمليات البحث عن مشتبه بهم دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبه بهم.

أصيب خمسة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، في مدينة شفاعمرو.

وقالت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لخمسة مصابين بجراح متفاوتة، في ما وصفته بـ"حادث عنف" في شفاعمرو.

ولفتت إلى أن أيا من الجرحى غير فاقد للوعي. وأوضحت، في بيان لاحق، أن أحد الجرحى حالته خطيرة، فيما قدرت حالة أربعة آخرين بـ"المتوسطة".

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، ولفتت إلى أن إطلاق النار استهدف صالون حلاقة في شفاعمرو ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحالة متوسطة وشخص بحالة خطيرة.

وشرعت قوات الشرطة بعمليات البحث عن الجناة، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبه بهم.

وفي التفاصيل، أوضحت "نجمة داوود الحمراء"، أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (25 عاما) بحالة خطيرة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بحالة متوسطة أحدهما قاصر (16 عاما).

وأشارت إلى مصاب رابع في منطقة الحوض بحالة طفيفة.

ونقلت طواقم الإنقاذ المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، ولفتت "نجمة داوود الحمراء" إلى أن مصابا خامسا بحالة متوسطة وصل ذاتيا إلى مركز طبي.