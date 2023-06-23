حيفا: مصرع شاب عربي في حادث دهس

أسفر حادث دهس في مدينة حيفا عن مصرع شاب عربي متأثرا بجراحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

لقي شاب عربي، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة في حادث دهس وقع بشارع "هرتسل" في مدينة حيفا، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش المصاب، إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده.

وقال المضمد محمد عمشة إن "المصاب تواجد في مسلك المواصلات العامة وقد عانى جروحا خطيرة في الرأس وكان دون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.