القدس: الاحتلال يداهم منازل أسرى ومحررين ويصادر أموالا ومركبات

أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال داهمت منازل تعود لأسرى ومحررين مقدسيين، وصادرت مبالغ مالية، ومركبات ومقتنيات ثمينة.

داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منازل تعود لأسرى ومحررين مقدسيين، وصادرت مبالغ مالية، وسيارات، ونفذت عمليات تخريب واسعة داخلها، وتفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.

وأكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال داهمت ما لايقل عن 16 منزلا تعود لأسرى ومحررين مقدسيين، وصادرت مبالغ مالية، ومركبات ومقتنيات ثمينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت في حملة المداهمة ذاتها، عمليات تخريب واسعة داخل منازل الأسرى والمحررين المقدسيين، وأجرت تفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.

وعرف منهم حتى الآن: باسل عبيدات، وموسى فطافطة، ويعقوب ابو عصب، وعمر عبيد، وعلاء صلاح، وعز الدين بربر، ونجله عبد الرحيم بربر، وغازي كنعان، ومحمد عوده، ومحمد بكر مصطفى، ومجد كركي، وأنس ابو سنينة، وأحمد مناصرة، وحسن خلفاوي، ومحمد كمال عبيد ومحمد العباسي.