إسرائيل تدعي إحباط شبكة إيرانية لغسيل الأموال باستخدام عملات رقمية

زعم وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إحباط شبكة إيرانية يديرها "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، عملت على غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وأعلن مصادرة ملايين الدولارات ونقلها إلى خزينة دولة إسرائيل.