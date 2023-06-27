مقتل جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية بالنقب

أوضح المتحدث العسكري أن الجيش فتح بالتعاون مع الشرطة العسكرية تحقيقا، وذلك لمعرفة أسباب الحادث الذي وقع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية في النقب، حيث تقرر وقف التدريب لحين استكمال التحقيق.

قتل جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية في ساعات متأخرة من الليل من جراء إصابته برصاصة خلال مناورة في قاعدة عسكرية في النقب، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "مقتل جندي إسرائيلي الليلة برصاص الجيش، خلال تدريبات في قاعدة عسكرية في منطقة النقب".

وأوضح المتحدث العسكري أن الجيش فتح بالتعاون مع الشرطة العسكرية تحقيقا، وذلك لمعرفة أسباب الحادث الذي وقع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية في النقب، حيث تقرر وقف التدريب لحين استكمال التحقيق.

يذكر أنه خلال العام 2022، قتل 44 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 ماتوا منتحرين، بحسب المعطيات التي أوردتها عن شعبة القوى العاملة التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأظهرت المعطيات ارتفاعا بعدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021، إذ أن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى مقتل 31 جنديا إسرائيليا خلال العام 2021، و28 في عام 2020.