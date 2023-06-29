بغداد: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية احتجاجًا على إحراق القرآن

تمكّن مئات المتظاهرين العراقيين، الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصوّر وكالة فرانس برس.

بقي المتظاهرون المناصرون لمقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

وتتواصل ردود الأفعال العربية والدولية والإسلامية المنددة بحرق نسخة من القرآن، في ستوكهولم، لليوم الثاني على التوالي، وسط تعالي المطالب في بعض الدول بطرد سفير السويد ومقاطعة منتجاتها ردا على سماحها بهذه "الجريمة".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

ووسط حراسة مشددة من الشرطة، داس موميكا وهو عراقي فر من بلاده إلى السويد قبل سنوات، على نسخة من المصحف مرات عدة وأحرق صفحات منه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم، الأمر الذي أثار مشاعر المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.