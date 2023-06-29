طمرة: إصابتان متوسطتان بجريمة إطلاق نار

من جريمة سابقة في طمرة

أُصيب رجل وامرأة، اليوم الخميس، بجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة وصنُفت حالتهما متوسطة.

ونُقلا إلى مركز الزهراوي الطبي، لتلقي العلاج قبل إحالتهما، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي سياق متصل، كان قد أصيب شاب، اليوم الخميس، بجراح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في كفر قرع.

وارتكبت الجريمة بالقرب من المدرسة الثانوية في كفر قرع، حيث استهدف شاب أثناء تواجده في مركبته الخاصة.

وعملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقل على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافي" في مدينة الخضيرة.