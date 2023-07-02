رفع أسعار أدوية بالسلة الصحية وعشرات السلع المستوردة

ارتفعت أسعار بعض الأدوية المشمولة في السلة الصحية، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه الأدوية في 9 تموز / يوليو بعد قرار لجنة الصحة الحكومية.

ارتفعت أسعار عشرات السلع والمواد الغذائية المستوردة، حيث دخلت الزيادة في الأسعار إلى حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية المشمولة في السلة الصحية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن ارتفاع الأسعار لمجموعة من السلع والمنتجات دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، إذ يدور الحديث عن ارتفاع أسعار أنواع من القهوة المستورة، وكذلك التونة، والبسكويت والكعك، والحساء والصلصات، التي تستورد أيضا خصيصا لقطاع الفندقة والمقاهي في البلاد.

كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية المشمولة في السلة الصحية، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه الأدوية في 9 تموز / يوليو، بعد قرار لجنة الصحة الحكومية.

وأعلنت شركة "ديبلومات" مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، أنه بسبب ارتفاع الأسعار من قبل مورديها في الخارج والسلع والمواد الغذائية في العالم، فإنها ستضطر إلى رفع أسعار بعض منتجاتها ابتداء من اليوم الأحد، بمعدل متوسط ​​قدره 6.1%، وبحسب إعلان الشركة، فإن الأسعار من منتجات التونة الخاصة بها ستزيد بنسبة تصل إلى 4%.

إضافة لذلك، تم رفع أسعار بعض الأدوية المشمولة في السلة الصحية، علما أن وزارة الصحة الإسرائيلية صرحت بأنها بصدد تجميد الزيادة في أسعار ما يقارب 1700 دواء مشمول في السلة الصحية.

وتعود الزيارة والارتفاع في أسعار السلع المستوردة، إلى التغير في سعر الصرف في الأشهر الأخيرة وقوة اليورو مقابل الشيكل.

وجراء التغير في صرف العملات الأجنبية قبالة الشيكل الذي تراجعت قوته قبالة الدولار واليورو، أصدرت لجنة الصحة في الكنيست أمرا بتجميد الخصم من شراء الأدوية، نظرا لأن القرار تم اتخاذه قبل أيام قليلة من زيادة الأسعار.

وحيال ذلك، تقرر أن الأمر لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 9 يوليو، وهي الخطوة التي عارضتها صناديق المرضى، لكن وزير الصحة أوضح لإدارات صناديق المرضى أنه إذا كان هناك عجز نتيجة لذلك، فسيتم تعويضهم.