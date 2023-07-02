مقتل شاب بإطلاق نار في جنين

أسفر إطلاق نار في جنين، عن مقتل شاب من جراء إصابته بالرصاص.

من المكان الذي ارتُكبت فيه جريمة القتل

قُتل شاب في الثلاثين من عمره، من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية، قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بـ"مقتل مواطن 30 عاما بإطلاق نار في مدينة جنين".

وأضاف ارزيقات أن "الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري".

ولفتت مصادر محلية، إلى أن الشاب قُتل "على خلفية شجار عائليّ قديم".

وتأتي جريمة القتل، فيما أُصيب شابان بجراح، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مساء الجمعة الماضي.