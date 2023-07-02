مقتل شاب بإطلاق نار في جنين

قُتل شاب في الثلاثين من عمره، من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية، قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأحد.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بـ"مقتل مواطن 30 عاما بإطلاق نار في مدينة جنين".
#فيديو يوثّق #جريمة_القتل التي ارتُكبت قرب #جنين، وأسفرت عن #مقتل شاب.— موقع عرب 48 (@arab48website) July 2, 2023
التفاصيل والتطورات: https://t.co/kc3S0Ensdy pic.twitter.com/JZrSWQd2hF
وأضاف ارزيقات أن "الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري".
ولفتت مصادر محلية، إلى أن الشاب قُتل "على خلفية شجار عائليّ قديم".
المركبة التي استقلّها الشاب الذي قُتل بإطلاق النار قرب #جنين.— موقع عرب 48 (@arab48website) July 2, 2023
للتفاصيل: https://t.co/kc3S0Ensdy pic.twitter.com/afAFFvUE56
وتأتي جريمة القتل، فيما أُصيب شابان بجراح، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مساء الجمعة الماضي.
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