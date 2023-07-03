إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، بعد اليوم الإثنين، عن إصابة رجل، في الستينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب رجل، في الستينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بالحي الشرقي في مدينة الناصرة، بعد اليوم الإثنين.

ونُقل المصاب بسيارة خصوصية إلى غرفه الطوارئ في المستشفى الإنجليزي بالناصرة للعلاج، وهو بحالة خطيرة وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي سياق ذي صلة، قُتل الشاب عبد القادر عبد الجواد (31 عاما)، في جريمة إطلاق النار حينما كان يتواجد في حي "الكروم" بالمدينة، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وبلغ عدد القتلى في المجتمع العربيّ 105 قتلى خلال النصف الأول من العام الجاري، ليقترب من حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.