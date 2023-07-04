قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار في عرابة

قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار تستهدف شقيقين قرب محل تجاري في مدينة عرابة، الأمر الذي يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 106 قتلى.

قتل الشاب أمين فلاح عاصلة (عفونة) في العشرينات من عمره، مساء الثلاثاء، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق النار في مدينة عرابة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل المختلفة التي شهدها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، إلى 106 قتلى.

وعُلم أن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب آخر بجروح تتراوح بين متوسطة وطفيفة. وعملت الطواقم الطبية على نقل المصاب والقتيل للمشافي القريبة.

ضحية إطلاق النار في عرابة أمين عاصلة

وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين هما شقيقان من مدينة عرابة؛ وأنهما تعرضا لإطلاق النار خلال تواجدهما قرب محل تجاري في المدينة، على خلفية لم تتضح بعد.

وذكرت خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها حاول إنعاش أحد المصابين، خلال عملية نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفق متأثرا بجراحه ما دفع الطواقم لإقرار وفاته قبل الوصول إلى المشفى.

وفي بيان صدر عن الشرطة، جاء أن الجريمة وقعت على خلفية "صراع بين مجرمين"، وقالت إن قواتها وصلوا إلى مكان الجريمة وشرعوا بعمليات بحث عن الجناة، وشرعوا بالتحقيق في ملابسات القضية.

وفي بلدة البعنة، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر ستة سنوات في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الثلاثاء.

وأفادت طواقم حيان للعلاج المكثف بأنها قدمت العلاج لثلاثة إصابات من قربة البعنة بعد تعرضهم لإطلاق نار إحدى المصابين طفلة تبلغ من العمر ستة سنوات، إضاقة إلى إصابتين لرجلين في سنوات الخمسينات من العمر.

ووصفت جميع الإصابات بـ"المتوسطة"، وجرى نقلهم لغرفة العلاج المكثف بالمركز الطبي للجليل في نهرياز.

وبلغ عدد القتلى في المجتمع العربيّ 106 قتلى خلال النصف الأول من العام الجاري، ليقترب من حصيلة سجلت على مدار سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.