الطيبة: إغلاق شارع 444 احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق

رفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما هتفوا مطالبين السلطات الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

أغلق العشرات من أهالي الطيبة والمنطقة اليوم، الجمعة، مفرق حي الجلمة الواقع على شارع 444، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونظمت التظاهرة بعد صلاة الجمعة، وهي تأتي للأسبوع الخامس على التوالي ضمن سلسلة الاحتجاجات التي أقرتها اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الطيبة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما هتفوا مطالبين السلطات الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت في اليومين الأخيرين فقط العشرات من إنذارات التحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة، بالإضافة إلى غرامات مالية في مناطق مختلفة من المدينة.

وجاءت التظاهرة بعد خطوات احتجاجية أقرتها اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية.