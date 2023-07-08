إيران: مقتل عنصر أمن إثر هجوم مسلّح على مركز شرطة وتبادل إطلاق نار مستمر

تعرّض مقر الشرطة في زاهدان، إيران، لهجوم مسلّح، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين | المهاجمون كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة | الاشتباكات في محيط المقر ما زالت مستمرة، ولم يسيطر المهاجمون على المقر بحسب ادعاء الشرطة

تعرّض مقر للشرطة الإيرانية في في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، لهجوم مسلّح، صباح اليوم السبت، ما أدى لمقتل شرطي وإصابة آخرين، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية.

وأشارت وكالة "تسنيم" إلى أن "المسلحين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة، وقام إثنان منهم بتفجيرها".

وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية الحكومية، أن الاشتباكات في محيط مقر الشرطة ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن المهاجمين "فشلوا في السيطرة على المقر ودخوله"، مؤكدة أن قوات الشرطة والأمن قامت بمحاصرتهم، وتبادل النيران مستمرّ.

وقالت مصادر عسكرية لوسائل إعلام إيرانية إن القوات المسلحة في زاهدان بتعبئة كاملة وفي حالة تأهب قصوى ردا على الحادث".

وأضافت المصادر أن "القوات الخاصة انتشرت في جميع أنحاء المدينة وكل سيارة لا تتوقف للفحص سيُطلق عليها النار".

وتشير وسائل الإعلام الإيرانية أن الهجوم بدأ نحو الساعة السابعة صباحا، ومنذ ذلك الحين تسمع أصوات إطلاق نار من داخل المركز.