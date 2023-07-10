إصابتان بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

أُصيب شخصان بجراح، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أم الفحم، مساء اليوم، الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن شخصين، استُهدفا بإطلاق نار من قبل مجهولين، في المدينة ما أسفر عن إصابتهما بجراح متوسطة الخطورة.

وقّدم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما للمشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

يأتي ذلك فيما قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد أربعة متهمين من سكان أم الفحم وكفر قرع، بتهمة قتل المرحوم محمد جبارين من سكان قرية زلفة إثر خلاف بين عائلة إغبارية وعائلة جبارين وانتقامًا لوفاة والد اثنين من المتهمين، هو محمد إغبارية، الذي قُتل رميًا بالرصاص في أم الفحم.

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