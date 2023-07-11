اختطاف مواطن إسرائيلي خلال رحلة في إثيوبيا

مواطن إسرائيل يتعرض لعملية خطف خلال رحلة في إثيوبيا؛ التقديرات الإسرائيلية تشير إلى "خلفية جنائية"؛ تل أبيب تنسق مع الإنتربول في هذا الشأن.

اختطف مواطن إسرائيلي خلال رحلة في إثيوبيا، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، وذكرت أن وزارة الخارجية تتابع الموضوع.

وذكرت "كان 11" أن عملية الاختطاف نفذت قبل عدة أيام؛ ولفتت إلى أن المختطف بعث برسالة استغاثة صوتية إلى أسرته قال فيها: "ساعدوني.. أنا في وسط الغابة.. إنها تمطر بغزارة.. ساعدوني".

كما جاء في رسالة الاستغاثة، بحسب "كان 11"، "كان من المفترض أن أصل يوم الأحد.. من المحتمل أن أبقى هنا.. لا أتمنى هذه الضائقة لأعدائي".

ووفقا للخارجية الإسرائيلية، فإن واقعة الاختطاف ارتكبت في منطقة مدينة غوندر الإثيوبية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول بشأن هذه القضية.

وذكرت أن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا يعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والشرطة على هذا الملف؛ وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية الخطف وقعت على خلفية جنائية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن المختطفين يسعون للحصول على فدية؛ وذكر "كان 11" أن المختطفين أرسلوا إلى أسرة المختطف صورة تٌظهر كفوفا.