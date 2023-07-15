الجيش الإسرائيلي يستهدف لبنانيين بينهم صحافيون وبرلماني بقنابل الغاز بمنطقة مزارع شبعا

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، عند الحدود الشمالية للبلاد مع جنوبي لبنان، مجموعة من اللبنانيين بينهم صحافيون وبرلماني، بقنابل الغاز المسيل للدموع بسبب تواجدهم بأراضي مزارع شبعا اللبنانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، أن قواته في شمالي البلاد وعند الحدود مع جنوب لبنان، أبعدت مجموعة من المواطنين اللبنانيين حاولوا تجاوز الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا اللبنانية.

وأظهر مقطع فيديو مصور فيه يعتدي جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من اللبنانيين بينهم صحافيون وعضو برلمان لبناني، من خلال استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن "القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قنابل دخانية في اتجاه النائب قاسم هاشم وبرفقته عدد من الصحافيين عند الخط الحدودي لمزرعة بسطرة جنوبا".

ويتكرر المشهد بين حين وآخر، وكان قد أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لبنانيين، أمس الجمعة، أيضًا، بينهم صحافي قرب السياج الحدودي بادعاء رشق عناصره بالحجارة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عددا من المشتبهين اقتربوا من السياج الحدودي وأقدموا على إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش".

وأضاف أن "الجنود ردوا بإطلاق نار تحذيري واستخدام وسائل لتفريق الاحتجاجات، إذ كان بينهم صحافي بينما الآخرون ملقو حجارة".

ومما يذكر أن المناطق الحدودية مع لبنان شهدت، مساء الأربعاء، توترا أمنيا واستنفارا لقوات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تشويش محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان"، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة له ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لحرب تموز/ يوليو 2006، إن حزب الله سيرد على أي اعتداء إسرائيلي على الخيمة المنصوبة عند المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، مشددا على أن "لا يجوز السكوت عن الاحتلال الإسرائيلي قرية الغجر" الحدودية.

وشدد نصر الله على أن "الموقف اللبناني يجب أن يكون حاسمًا" في قضية تحرير قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن "هذه مسؤولية الدولة والجهد سيكون متكاملًا بين الدولة والمقاومة"، داعيا لـ"إحصاء الخروق الإسرائيلية برا وبحرا وجوا وما يدّعي العدو بأنها خروقات لبنانية".

وعن الخيمة التي نصبها عناصر حزب الله في المنطقة الحدودية وتدعي إسرائيل أنها أقيمت في منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية، شدد نصر الله على أنها نصبت على أرض لبنانية؛ وقال إن "قيمة الخيمة التي نصبت على الحدود أضاءت من جديد على كل الوضع في الجنوب".