مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق قرب رهط

لقي الشاب محمود قفطان الجبور (25 عاما) من رهط مصرعه في حادث طرق بين سيارتين على شارع 264 قرب المدينة في منطقة النقب، مساء السبت.

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما قدم العلاجات الأولية لشاب آخر (30 عاما) عانى جروحا طفيفة في أطراف جسده.

وقال مضمد من مكان الحادث إن "إحدى السيارتين كانت على هامش الشارع وقد وجدنا مصابا بجانبها وهو فاقد للوعي وعانى جروحا حرجة، إذ لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، وعلى بعد 200 متر من السيارة الأولى كان سائق السيارة الأخرى وقد قدمنا له العلاجات الأولية وقد عانى جروحا طفيفة في أطراف جسده".

وأحيل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وأسباب وقوع الحادث.